Mauro Cezar recomenda Barroca a permanecer no Coritiba: 'Vasco é uma briga de foice no escuro'

Rio - Vivendo novamente uma situação delicada, o Vasco busca um novo treinador para a vaga de Abel Braga. O nome ventilado pelo clube é o de Eduardo Barroca, do Coritiba. O comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, não crê que o acerto seja uma boa para o técnico.

"Eu não trocaria o Coritiba pelo Vasco de jeito nenhum. O Vasco hoje é uma briga de foice no escuro. Salários atrasados, 13º [salário] não foi todo pago, direito de imagem atrasado, os jogadores não dão entrevista em função disso. Nenhuma perspectiva de recuperação financeira no curtíssimo prazo, a guerrilha política e o coro comendo o tempo todo. Eleição se aproximando, presidente xingado a cada jogo em São Januário pela torcida", afirmou.

O treinador Abel Braga deixou o Vasco, após a derrota no clássico para o Fluminense. O Cruzmaltino está em situação delicada no Carioca e na Copa do Brasil.