Em grande fase pelo Mirassol, Camilo cita possível interesse do Vasco

São Paulo - O experiente meia Camilo, de 34 anos, vive um bom momento pelo Mirassol. O jogador marcou cinco gols em oito jogos e vem sendo ventilado em alguns clubes grandes. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", o jogador abordou um suposto interesse do Vasco.

"Se há o interesse do Cruzeiro, fico muito grato. Pelo Cruzeiro estar tentando a minha contratação, quem sabe possa ser diferente. Escrever uma história diferente. Tenho experiência dentro da Série B, passei pelo Sport em 2013 e subi, pelo Internacional em 2017. Talvez seja algo que possa estar despertando o interesse da equipe do Cruzeiro. O Vasco também é um grande clube do futebol brasileiro", disse.

Revelado pelo América, Camilo teve uma importante passagem pelo Botafogo, nas temporadas de 2016 e 2017. Além dos dois clubes do Rio, o jogador defendeu o Marília, Santo André, Ceará, América-MG, Avaí, Sport, Botafogo-SP, Chapecoense, Internacional, além de futebol árabe e chinês.