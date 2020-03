Ex-técnico do Botafogo diz que 'não existe a menor possibilidade' de assumir o Vasco

Rio - O Vasco pode descartar o nome de Eduardo Barroca nas alternativas para assumir o comando técnico da equipe após a saída de Abel Braga. Pelo menos foi o que garantiu o próprio treinador, em entrevista ao programa "Seleção SporTV", nesta quarta-feira. Ele elogiou o Cruz-Maltino, mas garantiu que confia no trabalho feito no Coritiba. Barroca ainda negou que tenha tido qualquer contato do clube carioca, antes ou depois da demissão do antigo comandante.



"Tive que ligar para o Abel, que respeito demais, é uma referencia. Acho que todos nós, jovens, precisamos ter em Abel, Mano, Luxemburgo, Cuca, como referencias. Não existe a menor possibilidade de eu interromper o que iniciei no Coritiba. Estou começando a carreira no futebol profissional e tendo a oportunidade de trabalhar em um clube sério. Estou envolvido com os planos do clube e os jogadores. Não faz sentido interromper. Adoro o Vasco, trabalhei lá, torço para que encontre o melhor caminho, mas não existe a menor chance de eu interromper o que tenho aqui por nenhum outro clube", disse.



O Vasco adotará cautela para definir o nome do próximo técnico. Barroca se encaixa no perfil preferido da diretoria neste momento, que quer afastar medalhões nesta primeira busca.