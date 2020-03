Mauro Cezar critica atual momento do Vasco: 'Contaminado pelo coronavírus'

Rio - A fase do Vasco está longe de ser fácil. Com meses de salários atrasados, elenco insatisfeito com a diretoria e até mesmo sem treinador, após a saída de Abel Braga, o clube comandado por Alexandre Campello vem irritando torcedores no início de 2020 pelos acontecimentos de dentro e de fora de campo.

No mercado na busca de um novo comandante, mesmo sem muito dinheiro para investir, o jornalista Mauro Cezar Pereira avaliou a atual fase do clube e fez uma analogia onde afirma que o Vasco está com coronavírus.





"O Vasco está todo contaminado pelo coronavírus, tem que limpar tudo. É um negócio terrível. E esse vírus vem lá de trás, isso é um legado do Eurico Miranda. O Eurico Miranda sai, fica um vácuo no poder e ali os caras tentando assumir o controle. Acordos políticos, desavenças e brigas. Treinar um time de futebol assim, um time com a torcida tão grande, é muito difícil", afirmou durante o programa 'Posse de Bola'.



Um dos alvos procurados pelo Vasco foi Eduardo Barroca, ex-auxiliar técnico do clube em 2015 que atualmente comanda o Coritiba. O convite, negado pelo treinador, foi endossado por Mauro, que explicou que faria o mesmo no lugar de Barroca.



"Eu não trocaria o Coritiba pelo Vasco de jeito nenhum. O Vasco hoje é uma briga de foice no escuro. Salários atrasados, 13° (salário) não foi todo pago, direito de imagem atrasado, os jogadores não dão entrevista em função disso. Nenhuma perspectiva de recuperação financeira no curtíssimo prazo, a guerrilha política e o coro comendo o tempo todo. Eleição se aproximando, presidente xingado a cada jogo em São Januário pela torcida", finalizou.