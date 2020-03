Campello pede paralisação em análise de lista de sócios aptos a votar no Vasco

Rio - O presidente do Vasco, Alexandre Campello, solicitou na última quarta-feira uma paralisação na análise da lista de sócios apta para voto elaborada por Faues Jassus, o Mussa, presidente da Assembleia Geral. As informações são do site "UOL".

Segundo Campello, o pedido se deve as medidas de combate à propagação do novo coronavírus. Nas sedes do clube, as atividades foram suspensas e apenas funções essenciais têm sido feitas em home office.



No documento protocolado na secretaria do clube, Campello diz que "...diante da delicadíssima circunstância e da razoabilidade do pedido, tenho convicção de que o Ilmo Sr. Faues Cherene Jassus, presidente da Assembleia Geral, analisará o pleito com o bom senso e a compreensão que o momento pede".