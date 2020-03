Fora do Corinthians, Jadson é oferecido ao Vasco, diz Jorge Nicola

Rio - De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o meio-campista Jadson, de 36 anos, foi sugerido nos bastidores do Vasco. Ainda segundo o comentarista, o clube carioca gostou da possibilidade do meia atuar no Rio, no entanto a contratação do também meia Martín Benítez, que estava no Independiente, da Argentina, diminuiu o desejo pelo jogador.

"Recentemente, o Jadson foi sugerido para o Cruzeiro e para o Vasco da Gama, dois times em dificuldades financeiras e que precisam melhorar o elenco. O Vasco num primeiro momento gostaou da da ideia, embora com a contratação do Martín Benítez, meia argentino, que estava no Independiente, dimnuiu um pouco desse desejo por um novo meia", revelou em seu canal do Youtube.

Para Nicola, a situação fica ainda mais difícil com indefinição que passa o futebol brasileiro por conta da epedimia do coronavírus.

"Com o episódio do coronavírus, da para dizer que nem Vasco e nem Cruzeiro, negociam neste momento com Jadson. A ideia dos dois clubes é aguardar cenas dos próximos capítulos para ver, por quanto tempo as competições por aqui (Brasil) vão ficar paralisadas."

"Imagina para qualquer desses clubes contratar o Jadson, e os campeonatos só voltaresm daqui há 3 meses. Você vai estar gastando salário por 3 meses sem estar utilizando o jogador. E não se trata de um jogador barato. Jadson ganahva nos tempos de Corinthians algo na casa dos R$ 500 mil por mês. Duvido que ele aceite um contrato por menos de R$ 300 mil mensais.", completou.