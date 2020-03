Vasco coloca São Januário à disposição para ajudar no combate ao coronavírus

Rio - O Vasco colocou o Complexo Esportivo de São Januário à disposição para ajudar no combate ao novo coronavírus. O clube já entrou em contato com as autoridades dos Governos Estadual e Municipal para comunicar a decisão. O Cruz-Maltino divulgou a decisão através das redes sociais nesta segunda-feira.



Com o futebol parado por tempo indeterminado devido à pandemia do novo coronavírus, outros clubes também adotaram essa ação. No Rio de Janeiro, o Botafogo ofereceu o Estádio Nilton Santos e o Flamengo o Maracanã e o ginásio de sua sede, na Gávea.



Em São Paulo, onde há o maior número de infectados pela COVID-19, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo já ofereceram suas dependências. Além disso, 200 leitos serão implementados no Pacaembu.



Outros clubes que também se manifestaram oferecendo as sedes foram Cruzeiro, Athletico-PR, Criciúma, Juventude, Goiás, Bahia, Fortaleza, Ceará,, Náutico, CRB e Remo.