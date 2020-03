Vasco desiste da contratação de jovem atacante do América de Cali-COL

Rio - O Vasco decidiu encerrar as negociações com o América de Cali-COL pela contratação do atacante Emerson Batalla. Aos 18 anos, o jovem atleta é um dos destaques da equipe colombiana e chegaria para integrar a equipe sub-20 do Cruz-maltino. Carlos Brazil, gerente da base do Vasco, explicou a situação envolvendo o jogador.



"Infelizmente a negociação não foi à frente porque os diretores do América fizeram a opção de ficar com o atleta mesmo após concordarem com toda a negociação conosco. Respeitamos a decisão, apesar de não concordarmos com a forma como foi encaminhada, e torcemos pelo sucesso do jogador", disse o dirigente ao 'Blog do Garone'.



A negociação entre os clubes já se arrastava desde dezembro do ano passado, após o bom desempenho de Batalla na Copa Ipiranga. Apesar do otimismo no início do negócio, as boas atuações do colombiano na equipe principal do América de Cali nesta temporada fizeram com que o clube preferisse permanecer com a joia de 18 anos.