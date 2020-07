Vasco transfere treinos para o Estádio Ronaldo Nazário, do São Cristóvão

Rio - O Vasco vai mudar de local de treinos na próxima semana. Para poupar o gramado principal de São Januário, o Cruz-Maltino entrou em acordo com o São Cristóvão para trabalhar no Estádio Ronaldo Nazário, que fica próximo à Colina Histórica. A informação foi publicada originalmente pelo canal Atenção Vascaínos e confirmada pelo LANCE!.



Será a partir de terça-feira e até que o time de Ramon Menezes vai trabalhar no local onde "nasceu o fenômeno", conforme a frase pintada no local. Foi no clube da Zona Norte que o multicampeão ex-atacante foi revelado.



Em São Januário, as atividades se dividem entre o campo principal, preservado de olho no Campeonato Brasileiro, e o campo anexo. Coletivos e atividades similares ocorrem no campo prioritário.



É provável que o Vasco trabalhe no estádio do São Cristóvão também na semana seguinte. O Cruz-Maltino estreia no Campeonato Brasileiro no dia nove de agosto. O primeiro jogo em casa é contra o Sport, no dia 13 de agosto, pela segunda rodada.