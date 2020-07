Meia insiste em saída do Vasco, mas Campello afirma: 'Não liberamos de graça'

Rio - A novela envolvendo a saída de Raul do Vasco está longe de ganhar um final. Com desejo de deixar o clube, o volante teve o nome ligado ao Red Bull Bragantino, que quer contar com o jogador de 23 anos. No entanto, de acordo com o portal 'Esporte News Mundo', os clubes ainda não chegaram a um acordo, seja por compra ou troca de atletas.Vasco e Ramon Menezes ainda querem contar com Raul no elenco, mas o atleta insiste na saída do clube. O Cruz-maltino chegou a quitar os vencimentos pendentes com o jogador, mas isso não fez com que Raul mudasse de ideia. O meia ainda tem contrato com a equipe carioca até o final de 2020, mas quer dar início ao Brasileirão já no time paulista."Nós não liberamos de graça", afirmou Alexandre Campello, presidente do Vasco em entrevista ao 'ENM'.