Presidente do Talleres confirma interesse do Vasco em atacante do clube argentino

Rio - O Vasco da Gama segue em busca de reforços para a sequência da temporada 2020. Em contato com a 'Fox Sports', o presidente do Talleres-ARG, André Fassi, confirmou que o atacante Guilherme Parede foi procurado pelo Cruz-maltino. O mandatário afirmou que o desejo do clube carioca é de contar com o jogador por empréstimo.



Além do Vasco, o André Fassi disse que o Coritiba, clube que revelou Parede, também está interessado na volta do atleta. Guilherme foi vendido ao clube argentino pelo Coxa em janeiro, por R$ 800 mil. Somou passagens curtas por J, Malucelli, Ypiranga e Internacional. Por conta da covid-19, o atacante tem passado a quarentena em Curitiba.



“Os clubes o querem. Vamos ver o que acontece”, disse o presidente do Talleres-ARG ao 'Fox Sports'.