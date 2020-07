Jogador tem rescisão com o Vasco publicada no BID da CBF

Rio - O volante Willian Maranhão não possui mais vínculo com o Vasco da Gama. O jogador de 24 anos teve a rescisão do contrato publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quarta-feira, o que oficializa o término da passagem dele por São Januário. Maranhão assinou com o Atlético-GO até o final do ano.

Revelado pelo Boavista-RJ, Willian Maranhão atuou no Santa Cruz, antes de chegar ao Vasco, em 2018. No ano passado atuou emprestado ao América-MG. Ao todo foram 18 jogos com a camisa cruz-maltina, sem gols marcados.



Em seu perfil no Instagram, no último domingo, o atleta agradeceu à torcida, ao clube e aos funcionários que conviveram com ele na passagem pelo clube carioca.



"Alo Vascão, venho aqui agradecer a instituição, a torcida apaixonada, aos atletas e todos os funcionários no qual pude conviver durante essa passagem por esse grande clube. Feliz em ter realizado um sonho de criança. Desejo sucesso ao clube. Obrigado, Gigante da Colina!!!", escreveu.



