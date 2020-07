Amigo de Guarín garante que meia está voltando ao Vasco: 'Tá tranquilo, confia em mim'

Rio - Os torcedores do Vasco vivem apreensão sobre o futuro de Fredy Guarín , que ainda não tem volta confirmada ao clube carioca. No entanto, na última quinta-feira, através de live no Instagram, o vascaíno MC Darlan, amigo pessoal do meia, afirmou que o jogador irá atuar pelo Cruz-maltino no Brasileirão.- Guarín tá voltando! Tá tranquilo! Confia em mim, o Guarín está voltando", disse MC Darlan durante a live.Guarín tem sofrido com problemas pessoais nos últimos meses. Superando a recente separação com a modelo Sara Uribe, e longe dos filhos, que moram na Colômbia, o meia estava se sentindo sozinho no Rio de Janeiro. Aos 34 anos, o volante é um dos principais jogadores do elenco de Ramon Menezes atualmente.