Rio - O Vasco estreia no Campeonato Brasileiro no próximo final de semana e está perto de acertar mais um reforço para a equipe. Trata-se do meia-atacante Carlos Vinicius, conhecido como Carlinhos, que pertence ao Standard Liège, da Bélgica, e estava emprestado ao Vitória de Setúbal, de Portugal.



O jogador é aguardado nesta segunda-feira pela diretoria do Vasco para fazer exames médicos no Rio de Janeiro e assinar contrato de três anos. Segundo apurou a reportagem com fontes ligadas à equipe carioca, o Standard Liège ficará com um percentual dos direitos econômicos para uma futura venda.



Carlos Vinicius começou no Desportivo Brasil, de São Paulo, e depois foi para a base do Bayer Leverkusen, da Alemanha, retornou ao Brasil para atuar pelo Internacional, passou por FC Aarau e FC Thun, da Suíça, Estoril e Vitória de Setúbal, de Portugal, e por fim Standard Liège, da Bélgica.

Pelo Vitória de Setúbal, na temporada 2019/2020, Carlinhos entrou em campo 36 vezes e marcou cinco gols, sendo um dos destaques da equipe portuguesa.