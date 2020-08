Decisão do Paulistão deve adiar estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro

Rio - A partida entre Vasco e Palmeiras marcada inicialmente para o próximo domingo, às 19h45, em São Paulo deverá ser adiada. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", a decisão do Campeonato Paulista deverá ser o motivo da mudança da data da partida válida pela primeira rodada do Brasileirão.

O Campeonato Estadual será decidido entre Palmeiras e Corinthians em dois jogos. O primeiro acontecer na próxima quarta-feira e o segundo no próximo sábado. Um dia antes da data inicialmente agendada para a partida entre o Verdão e a equipe de São Januário.

Além dessa partida, o duelo entre Corinthians e Atlético-GO também marcado para o mesmo dia deverá ser adiado. A expectativa é que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgue o mais breve possível quando as partidas vão acontecer.