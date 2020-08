BoicotaCentauro: Torcida do Vasco se revolta com loja que vazou novas camisas

Rio - Uma grande confusão acabou estragando os planos do Vasco da Gama nesta segunda-feira. Com o lançamento do novo material esportivo marcado para a noite desta segunda, o clube fará uma live para apresentar as novas camisas e celebrar o retorno da Kappa ao Cruzmaltino. Entretanto, as coisas mudaram de figura.

A loja Centauro, uma das maiores lojas esportivas do país, publicou para venda todos os novos modelos que serão lançados oficialmente pelo clube nesta noite. A medida acabou revoltando muitos torcedores nas redes sociais, que decidiram agir e criar uma campanha contra a marca.

Através do Twitter, torcedores cruzmaltinos subiram a hashtag #BoicotaCentauro, pedindo para ninguém realizar a compra dos uniformes através da loja. No momento da publicação desta matéria, a campanha já estava entre os assuntos mais comentados do Brasil.



A reportagem entrou em contato com a Centauro para um posicionamento sobre a situação causada. A loja afirmou que retirou de seu site todos os modelos da nova camisa do Vasco, que estarão disponíveis para venda a partir das 20:00h (horário de Brasília).



- A página com a nova camisa do Vasco já foi retirada do ar e estará disponível no site da empresa hoje, à partir das 20h - diz o comunicado.



