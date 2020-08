Reforço do Vasco, Carlinhos vai a São Januário, conhece estrutura e tira foto com o treinador Ramon

Rio - O Vasco aguarda os exames médicos para assinar contrato com o meia Carlinhos, ex-Vitória de Setúbal. O jogador esteve em São Januário nesta segunda-feira, após dar negativo nos testes para Covid-19, e conheceu o treinador Ramon. Segundo fontes do O Dia ligadas ao clube, o atleta, inclusive, posou para foto com o seu futuro comandante.

O vínculo de Carlinhos com o Vasco será de dois anos e quatro meses (até dezembro de 2022), e o clube não vai desembolsar nada para ter o jogador, que tinha vínculo com Standard Liège, da Bélgica, até junho de 2021. O compromisso com a equipe belga será rescindido, mas o time europeu ficará com um percentual dos direitos econômicos do meia.

Para concretizar a negociação, Carlinhos topou reduzir o salário e aceitou entrar nas condições financeiras em que o clube carioca se propôs. Segundo apurou a reportagem, o jogador entende que um retorno para o futebol brasileiro é o melhor caminho para a carreira.

Carlinhos começou no Desportivo Brasil, de São Paulo, e depois foi para a base do Bayer Leverkusen, da Alemanha, retornou ao Brasil para atuar pelo Internacional, passou por FC Aarau e FC Thun, da Suíça, Estoril e Vitória de Setúbal, de Portugal, e por fim Standard Liège, da Bélgica.

Pelo Vitória de Setúbal, na temporada 2019/2020, Carlinhos entrou em campo 36 vezes e marcou cinco gols, sendo um dos destaques da equipe portuguesa.