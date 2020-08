Neto Borges é a bola da vez na Colina. Pelo fim da 'maldição' na lateral esquerda, o Vasco foi buscar o novo candidato à posição na Bélgica. Revelado pelo Tubarão-SC, o baiano, de 23 anos, aguarda a conclusão dos exames médicos para ser oficializado como reforço de um setor carente e contestado pelo torcedor nos últimos anos.

Cria de São Januário, Henrique disputou 13 jogos como titular em 2020, mas não é unanimidade, principalmente na arquibancada. Alexandre e Rodrigo Coutinho, ambos de 21 anos, são as outras opções à disposição do técnico Ramon Menezes.

Tratado como uma joia na base, Riquelme, de 17 anos, tem treinado com o grupo principal com cautela. Agenciado pelo pai de Neymar, o lateral-esquerdo coleciona convocações para as seleções de base e já é monitorado por clubes europeus. Na expectativa, está atento às oportunidades. A chegada de Neto Borges, no entanto, pode desacelerar a transição da promessa.

Fim da 'novela' Raul

Sem jogar desde novembro de 2018, Ramon segue em recuperação após romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo. Em março, o lateral-esquerdo realizou uma artroscopia para se livrar do constante inchaço no local que atrasou sua volta gradativa. Com uma maratona pela frente, o Vasco não pretende atropelar o planejamento.

Ramon só jogará sob o comando do xará quando estiver 100%. Em recente entrevista, o ex-capitão do Vasco não descartou a possibilidade de se aposentar em 2021 caso não se recupere este ano.

O Vasco sacramentou ontem a transferência de Raul para o Red Bull Bragantino depois de uma longa novela. No acerto, o clube paulista pagou uma indenização de R$ 600 mil e assumiu uma dívida no mesmo valor do Cruzmaltino com o volante.