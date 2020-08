Rio - Um dos reforços do Vasco para a disputa do Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo Neto Borges teve o nome publicado no BID da CBF nesta quarta-feira. Com a regularização, o jogador já pode estrear pelo Cruz-Maltino e fica à disposição do técnico Ramon Menezes para a estreia da equipe no torneio, nesta quinta-feira, contra o Sport.

Aos 23 anos, Neto Borges chega emprestado pelo Genk, da Bélgica, por uma temporada. Além dele, o Vasco também contratou para a sequência da temporada os atacantes Guilherme Parede e Ygor Catatau, o zagueiro Marcelo Alves e o meia Carlinhos.



O jogador iniciou a carreira em Sergipe, onde atuou pelo Boca e Itabaiana. Em 2017, se destacou atuando pelo Tubarão-SC e foi contratado pelo Hammarby, da Suécia. De lá, se transferiu para o Genk e ajudou na conquista de dois títulos nacionais.



