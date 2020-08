Afastado desde o fim de junho, Juninho voltou a treinar com os companheiros de Vasco esta semana. A bandeira branca foi hasteada após uma reunião entre o volante e o vice de futebol do clube, José Luis Moreira. O recuo estratégico visa à retomada da emperrada negociação pela renovação do contrato da promessa. Com validade até maio de 2021, o vínculo permite que o volante assine um pré-contrato com qualquer clube.



A reintegração de Juninho foi antecipada pelo site 'Esporte News Mundo'. Após recusar as primeiras propostas do clube, consideradas baixas, Juninho passou a treinar à parte. A 'punição' não contribuiu para fim do impasse.

Outro entrave na negociação foi a troca de empresário de Juninho. Enquanto o antigo representante, Marcelo Bastos, aceitou a oferta do clube, o atual, Ulisses Jorge, não aceitou os termos. Com a saída de Guarín e Raul, o clube busca uma solução amigável para não perder o volante de graça e preencher a lacuna no meio de campo com uma alternativa caseira.

Depois do sucesso de Talles Magno no Campeonato Brasileiro de 2019, Juninho e o atacante Vinícius despontaram como as principais apostas do clube na temporada. Sob o comando de Abel Braga, o volante chegou a disputar três jogos como titular no Carioca.