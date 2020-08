Vasco de olho em apoiador do Galo

Um dia depois da boa vitória na estreia do Campeonato Brasileiro (2 a 0 sobre o Sport, em São Januário), o Vasco segue em busca de reforços para fortalecer ainda mais o grupo para o restante da temporada. Sem espaço no Atlético Mineiro, o apoiador venezuelano Rómulo Otero foi sondado pelo Gigante da Colina, mas teve o empréstimo negado pelo Galo. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal do YouTube Atenção, Vascaínos!.

Contratado pelo Atlético Mineiro em 2016, o jogador passou por altos e baixos no Galo e não conseguiu se firmar como titular absoluto. Ao todo, Otero fez 135 partidas e marcou em 26 oportunidades.

Camisa 8 em alta

Autor dos dois gols sobre o Sport, o volante Fellipe Bastos curte a excelente fase. O jogador deixou a sua marca nos cinco últimos compromissos do Gigante da Colina, sendo três jogos-treinos. O camisa 8 também encerrou um longo jejum no Vasco sem gols de falta. O último havia sido marcado por Fredy Guarín, na derrota por 3 a 1 para o Grêmio, em 30 de outubro de 2019, também em São Januário. "O Ramon (Menezes, técnico) como exímio cobrador que foi, ele pede nos treinos que a gente acerte. Às vezes no jogo só temos uma oportunidade", destacou Fellipe Bastos após sua grande partida da última quarta-feira.