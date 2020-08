Neto Borges é apresentado como solução para a lateral esquerda do Vasco

Quinto reforço do Vasco para a sequência do Brasileiro e Sul-Americana, Neto Borges foi oficialmente apresentado. Emprestado pelo Genk, da Bélgica, até junho de 2021, o lateral-esquerdo chega para disputar a posição no setor mais contestado pelo torcedor nos últimos anos.

"Sou um lateral ofensivo. Corrigi e melhorei o aspecto defensivo nesses anos que atuei na Europa. Acho que vou me adaptar bem ao clube e ajudar meus novos companheiros", disse Neto Borges à 'Vasco TV'.

Revelado na Colina, Henrique é o dono da posição, mas não goza de muito prestígio com o torcedor. Longe dos gramados de novembro de 2018, Ramon segue em transição e sem previsão de volta aos gramados. A indefinição motivou a promoção dos jovens Alexandre, Rodrigo Coutinho e Riquelme, de 17 anos.