Vasco deve ter desfalque para duelo contra o São Paulo

Rio - O Vasco pode ter uma baixa significativa para o jogo contra o São Paulo, neste domingo. O lateral-direito Yago Pikachu aguarda os resultados de exames realizados na coxa direita, mas dificilmente deve ter condições para entrar em campo na partida em São Januário, às 16h, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Para a vaga, o técnico Ramon Menezes tem como opções Cayo Tenório e Claudio Winck.



Pikachu foi substituído por Tenório, aos 10 do segundo tempo, na estreia do Cruz-Maltino contra o Sport, na última quinta-feira. Além dele, o Vasco terá as ausências do atacante Vinícius, que se recupera de lesão na panturrilha e do meia Bruno César, diagnosticado com Covid-19.



Outro destaque é a possível estreia do meia Carlinhos, reforço contratado junto ao Vitória Setúbal de Portugal. O jogador de 26 anos chegou a ficar no banco de reservas na última partida, mas Ramon optou por não utilizá-lo. O lateral-esquerdo Neto Borges, outro recém-chegado, também pode surgir na lista de relacionados.



Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Cayo Tenório, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Fellipe Bastos, Andrey e Benítez; Gabriel Pec, Talles Magno e Cano