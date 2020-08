Henrique credita evolução a Ramon e não teme disputa pela posição

Rio - Não foi apenas a corrida do Vasco para contratar um novo lateral-esquerdo que mexeu com o brio de Henrique. A evolução do camisa 21 tem o toque de Ramon Menezes. Efetivado há pouco mais de quatro meses, o treinador tem mérito na recuperação da confiança e do bom futebol de jogadores em baixa com a torcida, como Fellipe Bastos e Andrey, hoje, imprescindíveis no esquema e destaques no início do Brasileiro.

"Ramon vem dando confiança aos jogadores. Sempre bate nessa tecla. Minha evolução devo a ele... Ramon vem implementando uma nova filosofia no clube. Estamos comprando essa ideia e conseguindo sucesso nesse início de trabalho. Entro quase como terceiro zagueiro e dou um suporte para Talles. Mas é muito mérito do Ramon", destacou Henrique, em coletiva transmitida pela 'Vasco TV'..

Vascaíno de berço, Henrique chegou à Colina em 2005, aos 10 anos, e passou por todas as categorias da base antes da estreia como profissional, em 2013, acumula 161 jogos pelo clube. A contratação de Neto Borges, emprestado pelo Genk, da Bélgica, até junho de 2021, não o intimida. Com os jovens Alexandre, Rodrigo e Riquelme também como opção, crê que o Vasco ganha.

"Sabemos que serão muitos jogos em espaço curto de tempo. A gente se cobra muito de estar todo mundo bem e preparado, porque sabemos que vamos precisar de todo mundo nesse campeonato", disse Henrique.