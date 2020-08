Torcedores do Vasco pedem contratação de apoiador do Atlético-MG nas redes sociais

Rio - O apoiador Juan Ramón Cazares, de 28 anos, está fora dos planos de Jorge Sampaoli no Atlético-MG. Especulado no Santos, o equatoriano está longe de um acerto com o clube paulista. Com isso, alguns torcedores do Vasco utilizaram as redes sociais para pedir a contratação do atleta. Seria uma boa para o Cruzmaltino?

Cazares não está nos planos do Atlético Mg, e está sendo "rejeitado" pelo mercado. Apesar do histórico extra-campo ser ruim, tem vaga no

Vasco? pic.twitter.com/PayuU7UOZU — NCB Vasco (@NCB_VASCO) August 18, 2020

Cazares segue sem saber qual será seu rumo, a certeza é que ele não continuará no Galo. Ele cumpre a função que temos carência no elenco, a de criação. Apesar de seu extracampo difícil, o jogador possui 205 jogos, 45 gols e 46 assistências no Atlético-MG



Seria uma boa pro Vasco? pic.twitter.com/4zJY8ECAkJ — O Almirante (@OAlmirante_) August 18, 2020