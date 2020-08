Pikachu e Vinícius são desfalques no Vasco para confronto com o Ceará

Rio - Ramon Menezes não contará com a volta de Yago Pikachu no duelo contra o Ceará, nesta quinta-feira, no Castelão. Revelação da base do Vasco, Cayo Tenório ganhará mais uma chance como titular no importante compromisso como visitante no Campeonato Brasileiro. Com 100% de aproveitamento, o Cruzmaltino ocupa o segundo lugar, com seis pontos.

Em transição, Pikachi, que se recupera de uma lesão na coxa direita, tem chance ficar à disposição para o jogo contra o Grêmio, domingo, em São Januário. Outra baixa em Fortaleza é o atacante Vinícius. Com uma lesão na panturrilha esquerda, ele ainda não estreou no Brasileiro e Gabriel Pec o substituiu contra Sport e São Paulo.

Após testar positivo para o novo coronavírus, Bruno César, de acordo com o protocolo, completará dez dias de afastamento nesta quinta-feira e será reavaliado. Caso o novo exame dê negativo, o camisa 7 poderá ser liberado para os treinos.