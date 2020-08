Embalado, Gigante quer ainda mais

Com 100% de aproveitamento no Brasileiro, o Vasco está embalado e pretende se manter no alto da tabela no confronto com o Ceará, que ainda não venceu na competição, hoje, às 20h, no Castelão. Em evolução, o Cruzmaltino aposta na sintonia dos argentinos Martín Benítez e Germán Cano para voltar para o Rio com três pontos na bagagem.

O consistente início na competição tem deixado o torcedor confiante. Se o primeiro triunfo como visitante aconteceu na 14ª rodada no ano passado, na vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, no Serra Dourada, o Vasco 'versão 2020' não tem intenção de prolongar a espera ou reviver a luta contra o Z-4 nesta edição. Com o orçamento limitado, a diretoria foi cirúrgica na contratação de Germán Cano.

Novo dono da camisa 10, Benítez tem crescido depois de um início tímido no Carioca. Sob a batuta de Ramon Menezes, é um dos destaques do Cruzmaltino no Brasileiro. Ex-jogador da posição, o treinador destaca o reforço emprestado pelo Independiente, da Argentina.

"Benítez é muito inteligente. O comportamento dele é muito bom tanto na fase ofensiva quanto na defensiva. Pode jogar em várias funções, faz extrema pela esquerda, pela direita e pode jogar por dentro", elogiou.