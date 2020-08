A organização é um grande mérito de Ramon Menezes no início do trabalho à frente do Vasco. Com volantes com qualidade na saída de bola — Fellipe Bastos e Andrey —, o treinador encontrou em Benítez o equilíbrio para acelerar a transição. Em evolução, o treinador crê que pode ganhar ainda mais com os reforços rec-em-chegados.

Por ora, o apoiador Carlinhos e o atacante Guilherme Parede aguardam uma brecha no entrosado time. A melhora no condicionamento físico será fundamental para pleitear uma vaga.

Neto Borges vive uma situação parecida. Aposta para a lateral-esquerda, o baiano, de 23 anos, chegou com Henrique em ascensão com o novo posicionamento e variação tática no esquema de Ramon.

Destaque do Madureira no Carioca, o zagueiro Marcelo Alves e o atacante Ygor Catatau completam a lista de reforços e de espera.