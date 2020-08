Comentarista detona o Vasco: 'Vai brigar para não cair. É um timinho'

Rio - Mesmo após as duas vitórias no início deste Campeonato Brasileiro, o comentarista Flávio Prado fez duras críticas ao Vasco. Em programa da Jovem Pan na última quarta-feira, o jornalista afirmou que o Cruzmaltino irá brigar para não cair para a Série B. Flávio também comentou a situação financeira do clube e classificou a equipe de Ramon Menezes como 'timinho'.



"O time do Vasco é muito ruim mesmo vai brigar para não cair e no entanto é isso. Seis pontos é um negócio inacreditável, o que mostra o nível do jogo. Esse Cano faz gol. Não sei como é que deixaram ele ir para o Vasco. O Clube não tem condição para nada, não tem dinheiro para nada. O cara fez 42 gols no ano passado, poderia estar num time melhor, e pegou três vezes na bola fez dois gols, é um cara oportunista. Olha, perder para o Vasco tem que caprichar, que o Vasco é muito ruim", disse Flávio, que completou:



"O Vasco é um timinho. Está correndo um risco de cair pela quarta vez em 10 anos e aí dá pra se perguntar, será que um time que cai 4 vezes em 10 anos pode ser considerado grande ainda? A história do Vasco sempre será enorme, claro. A história é uma coisa, a grandeza é outra, por exemplo, a Pérsia foi uma potência mundial, isso ninguém tira dela, mas hoje ninguém nem lembra. A Portuguesa já foi um time importante, hoje é insignificante, então eu não sei o que que esse Vasco vai ser se cair novamente e tem mérito suficiente para cair", encerrou.