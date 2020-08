Rafael Galhardo pede rescisão de contrato na Justiça e cobra R$ 2 milhões do Vasco

Rio - O lateral-direito Rafael Galhardo entrou na Justiça contra o Vasco. Na reclamatória trabalhista, o lateral-direito entrou com uma ação pedindo a rescisão indireta de contrato e cobra R$ 2 milhões entre salários atrasados, não recolhimento de FGTS e verbas rescisórias. O Cruzmaltino poderá se defender no transcorrer do caso.

Afastado, Galhardo tem vínculo com o Vasco até 9 de janeiro de 2021. Atualmente, o lateral treina separado do restante do elenco e está fora dos planos de Ramon Menezes.