Jogador do Vasco cobra R$ 2 milhões do clube na Justiça e pede rescisão

Rio - Fora dos planos do Cruzmaltino, Rafael Galhardo recorreu à Justiça do Trabalho para pedir a rescisão indireta junto ao Vasco. A defesa do lateral-direito cobra do clube quatro meses de salários atrasados, depósitos de FGTS e verbas rescisórias. O valor da causa é de R$ 2 milhões. As informações são do "LANCE!".

Além disso, o atleta de 28 anos quer que o clube seja condenado por assédio moral. Com a chagada de Abel Braga, no início da temporada, Rafael Galhardo ficou de fora dos planos do treinador e com a chegada de Ramon Menezes nada mudou.

Ele que tem vínculo com o clube de São Januário até 9 de janeiro de 2021, chegou ao Vasco em 2018, após passagem no Cruzeiro.