Mauro Cezar diz que se Cano fosse de 'altíssimo nível' não estaria no Vasco

Rio - Vascaínos usaram o Twitter para criticar o comentarista Mauro Cezar, da ESPN, que afirmou durante o 'Sportcenter', na noite desta quinta-feira, que se German Cano fosse jogador de alto nível estaria em um clube com melhores condições que o Vasco.



"Se ele fosse um atacante de altíssimo nível ele não iria para Colômbia e viria jogar no Vasco na situação que o Vasco está sem dinheiro. Ele estaria na Europa, no Boca ou no Racing (...) É um jogador que nunca teve destaque que saiu ai pela América do Sul por ai para tentar sucesso. Ele é experiente, tem boa colocação e acho que ele ta vivendo aquela fase que o centroavante vive, que teve na Colômbia e tá vivendo agora", criticou o jornalista.



A torcida ficou na bronca com a opinião de Mauro sobre Cano, já que o argentino vem sendo o grande diferencial da equipe na temporada. Dos 18 gols marcados pelo Vasco, 12 foram do argentino. Um perfil afirmou que Mauro não é parcial e critica o Vasco até nos bons momentos.