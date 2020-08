Professor exalta história do Vasco: 'Deveria ser estudada nas escolas'

Rio - O Vasco completou 122 anos na última quinta-feira. Com show de Lexa e direito até a bateria da Unidos da Tijuca, o clube recebeu diversas homenagens. Ex-jogadores, imprensa, torcedores e entidades mandaram recados ao Cruzmaltino. Nesta sexta-feira, o professor e historiador Luiz Antônio Simas exaltou a história do Vasco em participação no programa 'Redação SporTV'.



"O Vasco talvez tenha a história mais linda do futebol brasileiro, que deveria ser estudada em escola. Se a gente debate, se a gente discute tanto hoje questões vinculadas ao racismo, a história do Vasco, que está aniversariando, é para ser estudada em colégio, como a gente estuda proclamação da república e abolição da escravidão", disse Simas, que complementou:



"É um barato ver os vascaínos com esse senso de humor, comemorando. Parabéns ao Vasco, com essa história maravilhosa, tinha que estar nas escolas, nos colégios. Se as crianças brasileiras aprendessem na aula de história, a história do Vasco, eu acho que a gente estaria numa situação melhor. O Vasco tem que ser ensinado", finalizou o historiador.