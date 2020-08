Rio - Com o 'Ramonismo' à prova, o Vasco ficou no empate em 0 a 0 com o Grêmio, neste domingo, em São Januário, e desperdiçou a chance de voltar à liderança do Brasileiro. Na tarde em que a falta de criatividade imperou na Colina, Fernando Miguel fez a diferença com boas defesas que mantiveram a invencibilidade do Cruzmaltino na competição.

Com a boa impressão deixada em Fortaleza, Bruno Gomes ganhou a vaga aberta no meio de campo. A estratégia de liberar Fellipe Bastos e Andrey, no entanto, não funcionou como Ramon Menezes havia planejado. Com a maioria dos titulares do Grêmio em campo, o 'vacinado' Renato Gaúcho não mordeu a isca. Com uma marcação bem encaixada, o técnico visitante levou uma pequena vantagem na disputa tática em função da leveza e maior mobilidade de Jean Pyerre, Pepê e Alisson.

Com três volantes em campo, o Vasco pagou o preço pela falta de criatividade e isolamento de Benítez pela direita, Talles, pela esquerda, e Cano, mais centralizado. Henrique teve dificuldade pela esquerda. Felizmente, Fernando Miguel respondeu à altura quando Alisson furou o bloqueio em duas finalizações do camisa 23. Na primeira, espalmou o forte chute. Na segunda, um providencial desvio fez a bola explodir na trave.

Com fé no 'Ramonismo', o torcedor aguardou pelas correções de Ramon Menezes no intervalo. Para diminuir o abismo entre os atacantes, o técnico apostou em Bruno César, recuperado do quadro de covid-19, no lugar de Fellipe Bastos. No entanto, a entrada de Vinícius foi que deu mais profundidade ao Vasco. Ousado, o atacante quase abriu o placar num chute no canto. Ricardo Graça, já havia desperdiçado uma chance clara, mas isolou.