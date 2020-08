Meia do Vasco relembra Brasileirão de 2011 e afirma: 'Só não ganhamos por causa da arbitragem'

Rio - Um dos destaques do Vasco no na atual edição do Brasileirão, o volante Fellipe Bastos esteve presente na melhor campanha do clube na competição nos últimos anos, em 2011. Em entrevista ao canal pilhado, ele comparou o atual elenco com o daquela época e afirmou que o Cruzmaltino só não ficou com o título por conta da arbitragem.

“Eu á joguei em grupos desacreditados. O próprio elenco (do Vasco) de 2011 era um grupo desacreditados e fomos campeões da Copa do Brasil. Só não ganhamos o Brasileiro também por conta de muitos erros de arbitragem. Mas com certeza poderíamos conquistar a Copa d Brasil e o Brasileiro, e foi um clube que também começou desacreditado”, afirmou Fellipe.

Em 2011, o Vasco perdeu o título na última rodada e ficou com o vice-campeonato, ficando atrás apenas do campeão Corinthians.