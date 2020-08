Bruno Gomes testa positivo para covid-19 e desfalca o Vasco

Rio - Ramon Menezes perdeu uma importante peça para o duelo com o Goiás, nesta quarta-feira, às 21h30, no Serrinha, pela Copa do Brasil: Bruno Gomes. O volante testou positivo para o novo coronavírus e foi cortado da delegação que embarcou esta tarde para Goiânia. Titular no empate com o Grêmio, domingo, pelo Brasileiro, o camisa 18 abre uma vaga no meio de campo.

Com o desfalque, o comandante cruzmaltino pode abrir mão do esquema com três volantes. Improvisado mais à frente, Martín Benítez pode voltar à posição de origem. Outra opção para a armação é Bruno César. Coincidentemente, o meia-atacante também se recuperou de um quadro de covid-19 e estreou no Brasileiro no último domingo. Bruno Gomes ficará pelo menos dez dias afastado, de acordo com o protocolo.

O lateral-direito Cláudio Winck aumenta a lista de baixas em Goiânia. Com uma lesão na coxa direita, ele iniciou o tratamento, mas deve ficar pelo menos uma semana fora de combate. Cayo Tenório herda a vaga, com a sombra de Yago Pikachu. Recuperado de uma lesão muscular, o lateral será opção no banco de reservas.