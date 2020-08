Repórter da Globo elogia o Vasco e vê título do Brasileiro em aberto: 'Esse ano é muito diferente'

Rio - Com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, contando Brasileiro e a Copa do Brasil, o Vasco tem empolgado os seus torcedores. Apesar do elenco modesto, na opinião do repórter da Rede Globo, Eric Faria, a equipe de São Januário não deve ser descartada como possível candidata ao título do Brasileirão.

"Vejo vários comentaristas usarem uma bengala pra elogiar um time e se resguardar. Exemplo: “O Vasco tá bem, mas não vai ser campeão, mas a campanha tá linda.” Amigo, como você sabe que não pode ser campeão? E pergunto: Nesse brasileirão tá claro quem pode ser campeão?", opinou.

Na opinião de Eric, a temporada de 2020 por ser atípica, devido a pandemia de Covid-19, pode reservar grandes surpresas em relação ao campeão do Brasileiro.

"A bengala vale pra outros times. É um brasileirão diferente e que por enquanto está 100 por cento aberto a todas as possibilidades. Vamos analisar com menos bola de cristal e focar na bola de futebol e ver o que cada time está fazendo agora e não o q estarão fazendo em fevereiro", disse.