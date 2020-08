Vasco empresta goleiro Gabriel Félix para o União Cacoalense, de Rondônia

Rio - Sem espaço no Vasco, o goleiro Gabriel Félix chega ao seu quatro empréstimo pelo clube carioca. Dessa vez, o arqueiro foi cedido ao União Cacoalense, de Rondônia, segundo informações do 'Ge.com'. Aos 25 anos, o atleta assinou com o a equipe até dia 31 de dezembro deste ano e chega para a disputa do estadual, onde o clube está nas semifinais.



Antes, Gabriel Félix já havia somado passagem por Fortaleza, São Bento e Austin Bold-EUA. Com contrato até fevereiro de 2021, o goleiro nunca conseguiu regularidade no Cruzmaltino e era bastante criticado pela torcida. Em 2018, no Chile, pela Libertadores da América, o arqueiro estava na foto em que jogadores ironizaram as vaias dos torcedores.