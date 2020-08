Presidente da Assembleia Geral do Vasco confirma votação para domingo e pede cadastramento

Rio - O presidente da Assembleia Geral do Vasco, Faues Mussa, confirmou para este domingo a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que visa à aprovação ou não das eleições diretas no clube. Estão aptos a participar da reunião 8.893 sócios de diferentes categorias. Eles devem se cadastrar até as 23h59 desta sexta-feira. A lista completa com os votantes deverá estar em breve no site do clube.

Mussa afirma que bancará do próprio bolso os custos da Eleja Online, site que vai ser responsável pela AGE de modo virtual em tempos de pandemia do novo coronavírus. Em nota, ele afirma que chegou a acordo com Alexandre Campello, presidente do clube, para a realização da assembleia, mas que o mandatário da diretoria não quis assinar o documento. Confira a nota:"Vascaínos,Meu compromisso como Presidente da Assembleia Geral do Vasco é, única e exclusivamente, bem representar o sócio vascaíno que diretamente me elegeu, seguir a lei e o Estatuto.Cumprindo DECISÃO JUDICIAL, comunico que a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA será dia 30 de agosto próximo.Estive com o Presidente da Diretoria Administrativa, Alexandre Campello,para encaminhar a Assembleia Geral Extraordinária.Informei que a única empresa capaz de realizar o pleito, no atual contexto, é a Elejaonline, comprovando sua capacitação técnica e o menor custo dentre os orçamentos coletados.Sobre os custos, entendo que o clube passa por momento financeiro delicado. Por isso, me coloquei à disposição para arcar , PESSOALMENTE - o que não é a primeira vez que faço em benefício do clube -, com o pagamento INTEGRAL do contrato da empresa, cuja atividade é imprescindível para a viabilidade da assembleia virtual.O Presidente Alexandre Campello se negou a assinar o contrato, insiste em não aceitar a minha contribuição e em não cumprir a determinação judicial.Portanto, sócio vascaíno, se cadastre em:http://assembleiavasco.elejaonline.com até hoje, dia 28 de agosto, às 23:59.Vamos, juntos, escrever mais uma página na gloriosa história do nosso Club de Regatas Vasco da Gama e dar nossa resposta na votação eletrônica.Saudações Vascaínas"