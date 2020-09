Ramon prega calma e pede inteligência após tropeço no clássico

Rio - A derrota para o Fluminense é página virada na Colina. Terceiro colocado no Brasileiro, com dez pontos, o Vasco segue com a confiança em dia, sem se deixar cegar pela fé no Ramonismo. Principal responsável pela evolução tática e o bom momento da equipe na competição, Ramon Menezes não nega os problemas que mais uma vez foram diagnosticados no clássico. De olho no confronto com o Santos, amanhã, na Vila Belmiro, o treinador mantém a tranquilidade da época de jogador e pede calma e inteligência ao grupo.

"O Brasileiro é um campeonato duro e difícil. Nas vitórias, falei que os jogos eram finais. O clássico foi mais uma, mas nós perdemos. Temos de ter inteligência e calma. Recuperar os atletas e nos preparar para o próximo compromisso", disse Ramon, à 'Vasco TV'.

Com elenco enxuto, Ramon não teve a resposta esperada com a escalação de Carlinhos e Guilherme Parede, recém-contratados, no lugar de Andrey, suspenso, e Vinícius, diagnosticado com covid-19 e desfalque certo contra Santos e Athletico-PR. Expulso contra o Fluminense, Talles Magno não facilitará a missão na Vila Belmiro.

Parede, Ribamar e Bruno César disputam duas vagas no ataque ao lado de Cano. Por outro lado, a volta de Andrey pode minimizar a falta de criatividade no meio de campo, que mais uma vez levantou a discussão entre os torcedores nas redes sociais após a derrota para o Fluminense.

"Não foi só a falta dele. Teve Bruno Gomes (com covid-19) e o Vinícius. Estudamos o adversário, tínhamos confiança em fazer um grande jogo e fizemos. Tentamos o melhor, tivemos dificuldade na saída de bola. Melhoramos", destacou Ramon Menezes.