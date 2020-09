Rio - Atual artilheiro do Vasco, o atacante Germán Cano vem sendo elogiado pelo faro de artilheiro. O comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, vê semelhanças no jogador com um ex-atacante do Flamengo.

"Uma coisa que eu tenho falado, que os vascaínos ficam zangados, mas que sábado foi mais um exemplo, o Germán Cano é um jogador que tem muitas semelhanças com o Hernane Brocador, quando era artilheiro do Brasil em 2013, com a camisa do Flamengo. Participa pouco do jogo, não é um jogador muito ativo ali nas ações ofensivas, mas é um cara que finaliza com eficiência", afirmou.

Hernane viveu uma grande temporada pelo Flamengo em 2013. Além de artilheiro da equipe no ano, ele participou de forma decisiva do título da Copa do Brasil daquele ano.