Rio - O Vasco vai pegar o Santos, nesta quarta-feira, com desfalques de última hora. Isso porque três jogadores do clube foram detectados com o novo coronavírus e estão fora do jogo. Além deles, outros dois funcionários do departamento de futebol também estão infectados. As informações são do portal "globoesporte.com".

Breno, Ricardo Graça e Werley foram afastados da equipe e ficarão em isolamento por dez dias. Desta forma, além de ficarem de fora da partida contra o Santos, eles também serão desfalques para o confronto contra o Athletico-PR, no próximo domingo, em São Januário.Vale lembrar que o clube não confirmou a informação.

Além do trio de zagueiros, Ramon Menezes também não contará com com Bruno Gomes e Vinicius. Ambos também testaram positivo para a Covid-19 na última semana.