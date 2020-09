Vasco terá mais dois desfalques para confronto com o Furacão

Rio - Ramon Menezes encontrou soluções criativas para superar os oito desfalques no empate em 2 a 2 com o Santos, na Vila Belmiro. O treinador, no entanto, terá outro quebra cabeça para montar de olho no duelo com o Athletico-PR, domingo, em São Januário. Henrique, suspenso, e Juninho, com uma lesão na coxa direita, aumentam a lista de baixas para a próxima rodada do Brasileiro.

Peça-chave no equilíbrio da elogiada defesa, Henrique, que tem se posicionado como um terceiro zagueiro de acordo com a movimentação dos adversários, será substituído por Neto Borges. Contratado ao Genk, da Bélgica, o lateral-esquerdo evoluiu fisicamente e terá a primeira chance na posição de origem.

No meio de campo, Bruno Gomes, recuperado de covid-19, voltou a treinar ontem e está à disposição. A tendência, porém, é que Benítez volte à posição de origem, com Fellipe Bastos e Andrey completando o setor. Como o reforço de Talles Magno, que volta após a suspensão cumprida na quarta-feira, Ramon Menezes poderá usar a formação ofensiva preferida com a provável manutenção de Ygor Catatau. Aprovado na estreia contra o Santos, o atacante deve ganhar outra chance no domingo.

Preservado na Vila Belmiro, o capitão Leandro Castan será outra novidade em casa. Com dores musculares, o zagueiro ganhou um descanso para se recuperar fisicamente. Miranda e Marcelo Alves foram bem e disputam uma vaga. Diagnosticados com covid-19, Breno, Werley, Ricardo Graça e Vinícius seguem fora, assim como Cláudio Winck, machucado e em negociação com o Marítimo, de Portugal.