Argentino despista ao falar de futuro no Vasco: 'Só penso no momento atual'

Rio - Camisa 10 do Vasco, o argentino Martín Benitez vem sendo um dos destaques da equipe comandada por Ramon Menezes. O jogador de 26 anos diz estar feliz no clube e no Brasil, mas o contrato de empréstimo com o Independiente-ARG termina em dezembro, ainda sem definição sobre uma eventual renovação. Ao ser questionado sobre o tema, em coletiva, nesta quinta-feira, ele despistou.

"O jogador só tem como falar dentro de campo. Não tem outra forma. O único que tenho de fazer é jogar, falar dentro de campo e que estou à altura de um clube muito grande como o Brasil. Não estou pensando no que pode acontecer no futuro, só penso no momento do Vasco. É um momento lindo e que o Vasco não vivia há muito tempo. O Vasco vai para qualquer cidade para ganhar. Gosto muito do Vasco, da torcida e da cidade. Não posso falar que quero ficar muito tempo aqui e não mostrar em campo. Eu estou preparado para falar dentro de campo e nada maia", disse, à Vasco TV.Benítez também falou sobre a rápida adaptação ao Brasil, ainda que em meio à paralisação imposta pela pandemia do Covid-19."Eu sabia que só teria um ano de empréstimo aqui no Vasco, então me preparei muito para aproveitar essa oportunidade. Quando cheguei, eu estava machucado e não pude ajudar muito. Sabia que só tinha seis meses para mostrar o meu jogo e que o contrato se finaliza em dezembro. Então me preparei muito desde na parte mental aos treinos. Sabia que era uma oportunidade única e teria que aproveitar muito. Me preparei muito".O jogador também falou da amizade e do entrosamento com o outro argentino e ídolo dos torcedores, Germán Cano. Os dois são vistos com frequência juntos e até nos momentos de folga as famílias de ambos se juntam."Além de ser uma ótima pessoa, ele me ajudou muito na adaptação ao Vasco. Ficamos muito tempo juntos, e as nossas esposas são muito amigas. Isso é muito importante para nós. Ele está sempre preparado para fazer os gols, para para correr ou para ajudar a roubar as bolas lá na frente".