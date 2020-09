Vasco empresta atacante revelado no clube para time paulista

Rio - Cria das categorias do Vasco da Gama, o atacante Caio Monteiro foi emprestado ao Novorizontino-SP para a disputa da série D do Campeonato Brasileiro. O jogador já estava em São Paulo há algumas semanas, mas só nesta sexta-feira teve o nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID).



Aos 23 anos, o atleta já está em seu terceiro empréstimo consecutivo. Antes, Caio Monteiro já havia sido cedido ao Paraná e Boavista. Pelo profissional do Vasco, o atacante estreou em 2016, marcando cinco gols em 44 partidas até aqui. O jogador tem contrato com o Cruzmaltino até o fim de 2021.