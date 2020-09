Ídolo do Vasco, comentarista da Globo diz que bandeira com sua imagem foi proibida em São Januário

Rio - Ídolo do Vasco e atual comentarista da Rede Globo, Pedrinho fez uma postagem polêmica em sua conta no Instagram. O ex-jogador afirmou que bandeirões com o seu rosto, de Edmundo e e Felipe estão proibidos em São Januário.



PROIBIDO!!!!!!! Mas a sujeira e tao grande ,que se bobear na hora do jogo vai liberar pra não ficar ruim pra ele!!!!", escreveu Pedrinho. Pedrinho diz que bandeira com sua imagem foi proibida em São Januário - Reprodução Pedrinho diz que bandeira com sua imagem foi proibida em São Januário - Reprodução "Lamentável!!! Esta proibido hoje em São Januário abrir bandeiras do Pedrinho,Felipe e Edmundo.PROIBIDO!!!!!!! Mas a sujeira e tao grande ,que se bobear na hora do jogo vai liberar pra não ficar ruim pra ele!!!!", escreveu Pedrinho.

Pouco tempo depois, a postagem foi apagada da conta do ídolo cruzmaltino.