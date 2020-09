Cano e Fernando Miguel garantem vitória do Vasco sobre o Athletico-PR

Após três rodadas, o Vasco voltou a vencer e a subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Com participação decisiva do goleiro Fernando Miguel e o faro de gol do artilheiro Germán Cano, o Cruzmaltino fez 1 a 0 no Athletico-PR, em São Januário, e chegou ao terceiro lugar, com uma partida a menos que Internacional e São Paulo.

Com bom início, o Vasco abriu o placar logo aos seis minutos de jogo, num belo contra-ataque puxado por Benítez e Pikachu. Os dois saíram tabelando e o argentino rolou para Germán Cano abrir o placar sem muito esforço. Foi o quinto gol do centroavante vascaíno no Brasileirão. Parecia que o caminho estava aberto para uma vitória tranquila, mas não foi o que aconteceu.

O Athletico-PR tomou conta do jogo e só não empatou porque Fernando Miguel fez grandes defesas em chutes de Geuvânio, quase na pequena área, e de Bissoli. Neto Borges ainda salvou em cruzamento perigoso. Já o Vasco, recuado, não conseguiu encaixar um contra-ataque.

Logo na volta para o segundo tempo, o técnico Ramon Menezes tirou Benítez, por cansaço, e Ygor Catatau e colocou Bruno Gomes e Cayo Tenório. Consequentemente, o Vasco seguiu muito recuado, só se defendendo apesar de jogar em casa.

Mesmo com a postura defensiva, Fernando Miguel só trabalhou em chute de fora da área de Christian, aos 18. Como o contra-ataque não encaixava, Ramon apostou em Ribamar e Bruno César nos lugares de Cano e Fellipe Bastos.

Fernando Miguel voltou a salvar em chute de Pedrinho, mas a tática vascaína só funcionou aos 34, quando Ribamar arrancou, passou pelo defensor e chegou a balançar a rede. Entretanto, o gol foi anulado com o auxílio do VAR, que viu falta de Bruno Gomes no início do lance. Menos mal que não fez falta, ainda mais porque Pedrinho isolou no último lance da partida.