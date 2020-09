Rio - O aguardado dia da inauguração do CT do Almirante chegou. Nesta sexta-feira, o Vasco abrirá as portas de sua nova casa em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. A estrutura do departamento de futebol - vestiário, academia e sala de administração - receberam nesta quinta-feira os últimos retoques. A reforma da sala de imprensa e da secretaria já foi concluída.

Após o processo de enraizamento, o gramado campo principal está pronto para receber Ramon Menezes e companhia. Na galeria de ídolos imortais do Vasco, Barbosa, multicampeão com o Expresso da Vitória e vice-campeão do mundo com a camisa da Seleção na Copa de 50, Barbosa dará o nome ao primeiro campo, como revelou o 'GE'. Guardiã da memória do ex-goleiro, Tereza Borba representará o pai na homenagem.

Mais uma vez, o Vasco recorreu à torcida para realizar o sonho da casa própria. Com doações de patrocinadores e, principalmente, de torcedores, o clube arrecadou mais de R$ 5,7 milhões para viabilizar o projeto. No sábado, os cruzmaltinos, sócios ou não, terão a chance de jogar no gramado pelo valor de R$ 900 a R$ 1.400. O valor mais alto dará direito a jogar ao lado de alguns ídolos do passado.