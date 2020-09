Rio - Em êxtase, Alexandre Campello celebrava um marco histórico durante a inauguração do CT do Almirante, em Jacarepaguá, enquanto, em São Januário, o primeiro vice Geral, Elói Ferreira, encaminhava na secretaria do clube o pedido de impugnação do presidente, como eleito e possível candidato à reeleição de novembro.

O 'GE' revelou a informação que da o tom dos bastidores políticos às vésperas do pleito. Na tentativa de tornar Campello inelegível, Elói Ferreira alega o descumprimento do Estatuto, pois além da inadimplência de mensalidades de 2019, o dirigente destaca a reprovação nas contas do exercício de 2018.



Na quinta-feira, Campello pediu a impugnação de sócios da lista de votantes aptos, sob a alegação de inadimplência e dados cadastrais incompletos. Até o dia 7 de novembro, o caldeirão político promete ferver.