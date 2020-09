No 'Bola da Vez', Ramon fala sobre boa fase do Vasco: 'Essa camisa é muito pesada'

Rio - O convidado do Bola da Vez desta semana é o técnico do Vasco da Gama, Ramon Menezes. Em boa fase com o clube carioca, o técnico falou durante o programa que é importante manter os pés no chão e que é preciso muita responsabilidade para representar a camisa cruzmaltina. O programa vai ao ar na ESPN Brasil neste sábado, à partir das 22h.

Campeão Brasileiro e da Libertadores como jogador do Vasco da Gama, Ramon Menezes foi um especialista em cobranças de falta e participou de uma das eras mais vencedoras da história do clube carioca. Além do cruzmaltino, Ramon também atuou por Fluminense, Botafogo, Vitória e pelo Cruzeiro, onde foi campeão da Copa do Brasil.



Durante o programa, Ramon falou sobre a responsabilidade que é vestir a camisa do Vasco. Apesar da derrota na última quinta-feira em São Januário para o Atlético Goianiense, o clube carioca segue brigando pelas primeiras posições do Brasileirão.

"Eu procuro resumir tudo no trabalho, lá dentro nós sabemos da nossa força. É uma coisa muito interna. Eu falo muito de pés no chão, que o campeonato está só começando. Mas a nossa responsabilidade é muito grande, os jogadores sabem disso, eles sabem que essa camisa aqui é muito pesada, o que eles estão representando. Esse entendimento é levado para dentro do campo, acho que o torcedor está feliz com esse momento, porque os atletas estão representando muito bem o que é Vasco da Gama", afirmou.



O técnico também revelou que o foco e a entrega são pontos importantes para que o clube siga fazendo uma boa campanha.



"É jogo a jogo, né? Todo jogo é uma final de campeonato para nós, com todas as dificuldades a gente não fica lamentando, vamos para dentro de campo e entregamos a alma, espírito e atitude. A gente tem que ter os pés no chão e saber que é o momento de continuar trabalhando como já estamos", completou.